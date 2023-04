Riapre l'albergo nell'ex convento: e si cerca un gestore per il ristorante chiuso da anni

Riaprirà i battenti venerdì 7 aprile dopo la pausa invernale l’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo. La nuova stagione, la settima, continuerà fino a ottobre. Non mancheranno tour dell’ex convento, eventi in collaborazione con le associazioni del territorio, appuntamenti di musica e le originali escape room per grandi e piccini. Inoltre dal 20 aprile, dal giovedì alla domenica, il bar sarà aperto a tutti dalle 18 alle 23.

Sempre nell’ambito del complesso dell’ex convento di San Francesco, in queste settimane la società DamianiCamprini snc raccoglie offerte e progetti di gestione finalizzati alla subconcessione in gestione di una porzione dell’immobile già adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex ristorante “La Scottona”).

Le offerte vanno presentate entro il 30 giugno. La sub-concessione, la cui durata è di quattro anni rinnovabile per ulteriori quattro, riguarda un’immobile di circa 720 metri quadrati più un’area esterna di circa 146 metri quadrati. Il sub concessionario dovrà corrispondere alla concessionaria un canone mensile.