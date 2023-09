Riolo Terme, spostati tre cassonetti per la raccolta differenziata degli abiti usati

A seguito di continui atti di vandalismo e saccheggio Hera, in accordo con l’amministrazione comunale, ha spostato i tre cassonetti di colore grigio antracite per gli abiti usati situati in via Tarlombani. I tre contenitori sono stati posizionati nelle seguenti postazioni: via Isola 70, via Dino Campana 18/20 e via Ripa 61 (presso la stazione ecologica). In riferimento agli episodi di vandalismo, Hera desidera prima di tutto ringraziare i cittadini per le segnalazioni e rassicurarli sul fatto che i controlli su queste situazioni vengono effettuati regolarmente. Hera ricorda che la raccolta degli indumenti usati va effettuata correttamente usando sacchi di dimensioni idonee così da non bloccare le bocche di conferimento.