Sedute straordinarie di vaccinazione contro il tetano: dove e quando effettuarlo

Visto l’imponente afflusso registrato nei servizi di Sanità Pubblica per la somministrazione del vaccino antitetano, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna ha organizzato per la giornata di lunedì 29 maggio nei tre ambiti della provincia di Ravenna (Ravenna, Faenza e Lugo) sedute straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, rivolta in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività presso gli edifici alluvionati (residenti, volontari o altro). L'invito ad accedere è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni. L'accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto senza necessità di prenotazione, nelle sedi dell’Igiene Pubblica.

Dove fare il vaccino

Ravenna: Cmp via Fiume Abbandonato 134, dalle ore 14 alle ore17.30

Lugo: viale Masi 18/20, dalle 8,30 alle 12,30

Faenza: via Zaccagnini 22, dalle ore 14 alle ore 17,30