Selezione pubblica per esami per due incarichi professionali come pedagogista

Il Comune di Ravenna ha indetto una procedura comparativa per esami per il conferimento di due incarichi professionali in qualità di pedagogista avente ad oggetto il sostegno progettuale e organizzativo alle attività del Coordinamento pedagogico territoriale per la qualificazione permanente del sistema integrato 0-6, per il periodo dal 9 gennaio 2024 all’8 gennaio 2025.

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le 12 del 17 novembre, mentre il colloquio è previsto per il 27 novembre a partire dalle 9. Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite mail all'indirizzo fbaravelli@comune.ra.it (Franca Romana Baravelli). I requisiti, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione si possono consultare nell'avviso al seguente link: https://bit.ly/selezionepedagogista