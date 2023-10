Settimana mondiale per l’allattamento materno: gli appuntamenti per i neogenitori

L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia aderisce anche quest’anno alla Settimana mondiale per l’allattamento materno che ricorre dal 1° al 7 ottobre. Il titolo per l’edizione 2023 è Allattamento e Lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie e l’oggetto rientra nell’ambito della quarta area tematica degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Il tema di quest'anno riguarda il rapporto tra allattamento e lavoro e spiega, quanto siano importanti per allattare il congedo retribuito, il sostegno sul posto di lavoro e le nuove normative sulla genitorialità. Vengono chiamati in causa i governi, i decisori politici, i datori di lavoro, le comunità e i genitori, ognuno a seconda del proprio ruolo nel supportare le famiglie e nel realizzare condizioni compatibili con l’allattamento nel contesto lavorativo post pandemico.

Gli obiettivi della Settimana mondiale per l’allattamento materno 2023 sono: informare le persone su cosa pensano i genitori lavoratori circa l’allattamento e la genitorialità; radicare il concetto che per poter allattare servono congedo retribuito e sostegno sul posto di lavoro; allearsi con i soggetti e gli enti per aumentare la collaborazione e il sostegno all’allattamento sul posto di lavoro; attivare l’azione per migliorare le condizioni lavorative e garantire un effettivo supporto all’allattamento.

Le attività a Cervia si articoleranno in 2 momenti distinti, di cui uno di approfondimento sul tema, a cura del Servizio SeiDonna del Comune; l’altro, invece, a cura della Biblioteca Maria Goia, con letture per mamme e papà. Mercoledì 4 ottobre, ore 10, in via Circonvallazione Sacchetti 111: "Allattamento e lavoro. Come fare? - Incontro con mamme e papà". Interverranno la scrittrice e giornalista Giorgia Cozza con la presentazione della nuova edizione della pubblicazione Allattare e lavorare si può, le consulenti de La Leche Legue Anna Venturini e Katia Agostini e l’avvocato Ivan Troncone per un approfondimento sul tema maternità/paternità e lavoro. Sabato 7 ottobre alle 10, sempre in via Circonvallazione Sacchetti 111: "Un dono per la vita - Letture con mamme e papà".