Settimana mondiale del glaucoma: screening gratuiti per le persone a rischio

Anche quest’anno l’U.O. di Oculistica dell’Ospedale di Faenza diretta da Giacomo Costa partecipa alla settimana mondiale del glaucoma (#glaucomaweek) con una giornata di screening e divulgazione sul glaucoma sabato 16 marzo dalle 8 alle 13. Alcuni membri dello staff dell’Oculistica saranno presenti in Piazza della Libertà a Faenza per distribuire materiale informativo sul glaucoma e per offrire uno screening di primo livello alla popolazione a rischio (persone di età dai 50 in su che non sanno di avere il glaucoma e/o persone con famigliarità per glaucoma).