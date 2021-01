Si assumono 38 infermieri a tempo indeterminato: un corso per prepararsi al concorso

In vista dei concorsi banditi dall’Ausl della Romagna e dalle Asp del territorio romagnolo - che prevedono 38 posti in totale da infermiere, Cat. D - la Cisl Fp Romagna organizza un corso in preparazione. Ausl Romagna ha infatti indetto un concorso per titoli ed esami per 5 posti da collaboratore professionale sanitario – infermiere a tempo indeterminato. Inoltre alcune Aziende di Servizi alla Persona hanno indetto, in forma congiunta, un concorso a tempo indeterminato che prevede 15 posti da infermiere presso l’Asp dei comuni della Bassa Romagna, 8 posti presso l’Asp Ravenna Cervia e Russi e 10 posti presso l’Asp Forlivese – Predappio.

Trattandosi di selezioni che rivestono particolare interesse, la Cisl Fp Romagna ha programmato 13 videolezioni a partire dal mese di febbraio, fruibili in qualsiasi momento e nell’ordine desiderato. Un percorso formativo in preparazione al concorso con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con la predisposizione di apposito materiale didattico. Gli argomenti del corso, illustrati da docenti di comprovata esperienza del Servizio Sanitario e delle Aziende e Servizi alla Persona, verteranno sulle principali materie previste dai bandi di concorso. Ai partecipanti verrà fornito il materiale studio che i docenti metteranno a disposizione e potranno usufruire della convenzione riservata agli iscritti Cisl Fp per l’acquisto a prezzi agevolati dei volumi della casa editrice specializzata Simone. Per informazioni per l'ambito di Ravenna contattare il numero 3703018328 o scrivere a fp.ravenna@cisl.it.