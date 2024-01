Addio Darsena Pop Up: iniziato lo smantellamento dei container. "Sono stati anni bellissimi"

È iniziato lo "sgombero" della Darsena Pop Up con la rimozione dei primi container a sette anni dalla loro installazione lungo il Candiano. Come emerso nei mesi scorsi, infatti, lo spazio concesso dalla proprietà (una società immobiliare di Ferrara) in comodato d'uso gratuito all'associazione Naviga In Darsena è ora oggetto di trattative, pare per la costruzione di una struttura ricettiva. Un gruppo di cittadini aveva lanciato un appello per tentare di salvaguardare la zona: ma alla fine non si è potuto fare nulla.

L'obiettivo della creazione di Darsena Pop Up era quello di creare un nuovo polo di servizi per la città, un punto di collegamento fra il centro e la darsena con nuovi spazi per attività sportive, culturali e per il tempo libero che si integrassero con servizi ricreativi e spazi vivi e vissuti da associazioni e professionisti legati alla ricerca e alla creatività artistica e culturale. E così è stato per molti anni: lo spazio ha contribuito notevolmente a riqualificare la zona con l'organizzazione di eventi, tornei sportivi e con la presenza di ristoranti e bar.

Poi però, una alla volta, le attività hanno abbandonato lo spazio sul Candiano. La pizzeria PizzArt e il ristorante Akami hanno chiuso già da tempo, seguite poi dalla gelateria Sbrino. Marco Luongo, titolare di Akami e ora del Fulèr alla Rocca Brancaleone, ha dato l'addio alla Darsena Pop Up sui social: " Chiusa una porta, si apre un portone... Chiuso un container? - si domanda ironico l'imprenditore - Un grandissimo grazie a tutti quelli che in questi anni sono passati da Pop Up. Vecchi e nuovi amici, sorrisi, padellate di carbonara di mare, Sangiovese, caplèt, dj set in cucina e cicchetti al Bar Ristretto. Anni bellissimi che non dimenticherò mai! Mi sentivo un dilettante allo sbaraglio, ma sono ancora qui con la voglia e la passione del primo giorno".