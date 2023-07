Il sopralluogo nelle zone devastate dal fortunale, il sindaco: "Siamo al lavoro senza sosta"

Nel pomeriggio di Lunedì si è svolto a Savarna, una delle cittadine colpite dalla violenta tromba d’aria di sabato, il sopralluogo del presidente della Regione Stefano Bonaccini, insieme al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e gli assessori regionali Irene Priolo e Andrea Corsini per fare il punto della situazione con i cittadini. Attualmente sono in corso gli interventi di ripristino cominciati fin da subito. Siamo al lavoro con Enel per la riattivazione di tutte le linee elettriche danneggiate.

"La Regione ci ha dato subito supporto per realizzare un’ordinanza specifica per la raccolta rifiuti lungo le strade", spiega De Pascale, ricordando ai cittadini di fare massima attenzione con le strutture in Eternit che il forte vento ha spostato. "Per quanto riguarda le operazioni di rispristino, siamo al lavoro senza fermarci già da sabato pomeriggio, ma ci auguriamo anche che venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale perché chi è stato colpito possa ricevere gli indennizzi, sia per chi ha avuto danni significativi alle abitazioni sia per le attività agricole, alcune delle quali sono state colpite non solo dall’alluvione ma anche dalla tromba d’aria.

In particolare - conclude il sindaco - serve un intervento ad hoc per la frutticoltura, eccellenza romagnola pesantemente danneggiata dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi".