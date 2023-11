"Stop alla violenza sulle donne": inaugurata la mattonella dei 'Fiori di Ravenna' sulla facciata della Prefettura

Un mosaico per dire "stop alla violenza sulle donne". Sulla facciata principale della Prefettura di Ravenna è stata inaugurata nel pomeriggio di giovedì la mattonella de "I Fiori di Ravenna - Ravenna Città Amica delle Donne", realizzata dalla mosaicista Annafietta. L'evento ha dato ufficialmente il via alla serie di appuntamenti che Linea Rosa ha organizzato nell'ambito della nona rassegna per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne.

"Sono già 344 le donne, anche minorenni, che quest'anno si sono rivolte al nostro Centro Antiviolenza. L'aiuto alle vittime può essere concreto solo con il sostegno di tutta la cittadinanza e della rete. L'affissione di questo mosaico in un Palazzo istituzionale nel centro della città testimonia ancora una volta quanto Ravenna sia unita in questa battaglia", dichiara Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa.