Studentessa dipinge la Madonna dei Tumori: un dono dello Ior per la canonica

Da anni, il liceo artistico di Ravenna “Nervi Severini” ha il piacere e l’onore di poter collaborare con l’Ausl Romagna e con lo Istituto Oncologico Romagnolo per la realizzazione di progetti sul territorio dedicati alla salute e alla prevenzione. A ottobre è giunta al dirigente scolastico del liceo artistico la richiesta dello Ior di realizzare un’opera pittorica di grande impatto emotivo, destinata alla Canonica di Meldola, riproducente la “Madonna dei tumori” (Sancta Maria a tumoribus) della chiesa di Santa Maria Maggiore di Ravenna, situata di fronte a San Vitale e il Mausoleo di Galla Placida.

L'iniziativa realizzata con l’Istituto Oncologico Romagnolo e seguita dal dottor Mario Pretolani, presidente della Associazione volontari e amici dello Ior, si è concretizzata nell’interpretazione del noto affresco che, in origine, si trovava sulla parte di destra in fondo alla Basilica e, in seguito a una ristrutturazione della metà del Settecento, fu strappato, messo su tela e posizionato nella Cappella, dove attualmente si trova. La studentessa Elisa Hu della classe 5 a B dell’indirizzo Pittura ha reinterpretato l’immagine, realizzando una tela di dimensioni 60x80 cm, con tecnica a olio. Il docente di discipline pittoriche prof. Massimiliano Pradarelli, ha coordinato e seguito i vari passaggi di esecuzione dell’opera egregiamente riprodotta. Il dipinto è stato donato alla Clinica di Meldola e collocato nella cappella adiacente dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori. A lato del quadro è stata posizionata una targa che riporta il nome dell’autrice e i riferimenti del liceo di appartenenza.

All’inaugurazione, avvenuta martedì, erano presenti per il liceo la vicepreside Cristina Morigi, la professoressa Luciana Pullini, la studentessa Elisa Hu, insieme al rettore di Santa Maria Maggiore, don Rosino Gabbiadini, e al parroco di Meldola, don Antonio Paganelli. Erano presenti, inoltre, il dottor Pretolani in rappresentanza dello Ior e il dottor Lorenzo Stefano Maffioli, direttore dell’Istituto di Meldola. "L’importanza della realizzazione pittorica del dipinto riprodotto e della sua attuale collocazione, risiede nel significato dell’immagine devota alla quale ci si rivolge, per tradizione, non solo per pregare gli ammalati di tumore ma anche per pregare per i familiari dell’ammalato che condividono le stesse speranze e lo stesso calvario, pregare per i medici e il personale sanitario che combattono quotidianamente il cancro e per la ricerca - viene spiegato -. L’immagine posta in un luogo di sofferenza e di speranza, ci dà l’orgoglio di averla interpretata, attraverso un’ispirazione altrettanto profonda e ricca di significato. La dirigenza, in rappresentanza dell’Istituzione scolastica, ringrazia sentitamente lo Ior per l’importante occasione offerta agli studenti del liceo artistic"o.