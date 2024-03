Studenti in sciopero per l'8 marzo: "Vogliamo carriere Alias, congedo mestruale ed educazione sessuale"

Stop ad abusi e discriminazioni, introduzione delle carriere Alias, del congedo mestruale e lezioni di educazione sessuale. Sono chiare e concrete le richieste di studenti e studentesse ravennati che hanno indetto per la giornata dell'8 marzo un grande sciopero studentesco. L'invito ad aderire è rivolto a tutte le scuole e l'appuntamento è fissato per venerdì alle 8.30 in Piazza Anita Garibaldi, davanti al Liceo Classico 'Dante Alighieri'. La scelta della giornata Internazionale della Donna come data dello sciopero non è casuale: "L’8 marzo non è una festa, ma una giornata di lotta contro un sistema che ci opprime", affermano i promotori della manifestazione. Temi forti, su cui già si è molto discusso in città dopo le prime aperture alle carriere Alias e l'istituzione del congedo mestruale nel Liceo artistico Nervi-Severini.

"In questa fase storica, ribadiamo il nostro sostegno alle donne e alle libere soggettività dei popoli oppressi e a quei popoli in lotta. Siamo contro la narrazione occidentale che ci vuole far credere che 'la scalata' di poche significhi la liberazione di tutte e tutti: Giorgia Meloni come presidente del consiglio, nemica di noi oppresse e sfruttate, ce lo conferma - affermano le studentesse - In questo senso il nostro esempio per l’8 marzo, giornata di lotta significativa, è la Palestina e le sue donne, esempio di riscatto e lotta che vogliamo seguire. Scioperiamo perché da tempo definiamo la Scuola come una gabbia che impedisce la nostra emancipazione e riproduce l’oppressione e le barbarie di questo sistema, e dall’altra perché vogliamo essere protagonisti della lotta per la liberazione che si può conquistare solo con la lotta".

"Ci troviamo a confrontarci ogni giorno con episodi di molestie verbali e fisiche sulle studentesse. Episodi inaccettabili, essendo ormai parte della nostra quotidianità, in spazi che dovrebbero essere di formazione e di emancipazione sociale quali sono le scuole. Come studentesse, ribadiamo che non saremo mai vittime in contesti di abuso dove spesso si verificano episodi di molestie da parte dei docenti e studenti stessi nei confronti delle studentesse. Pretendiamo una nuova Scuola Pubblica in cui ci siano garantite le carriere Alias, il congedo mestruale e l’educazione sessuale - concludono - Solo organizzandoci è possibile realizzare il cambiamento. Non ci aspettiamo soluzioni dalla società o dallo Stato; la Liberazione la conquistiamo da sole. Se vogliono vittime, avranno rivoluzionarie. La rabbia è la nostra speranza".