Ennesimo sversamento di sostanze inquinanti, grande morìa di pesci: il Comune sporge denuncia

Il Comune di Conselice ha sporto formalmente denuncia contro ignoti per gli sversamenti dolosi di sostanze inquinanti nel fosso Diversivo in valle. Per la terza volta in quattro anni (nell'agosto del 2018, nell'agosto del 2020 e nel maggio 2022) si è verificato un inquinamento delle acque per sversamento di sostanze oleose nel canale consorziale che si trova presso l'idrovora Sabbatina, che tra le altre cose ha provocato una grande moria di pesci.

"Si tratta di episodi gravi che hanno comportato interventi di somma urgenza per scongiurare la dispersione degli inquinanti nel reticolo primario e il successivo arrivo al mare - ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Puntualmente abbiamo sporto denuncia verso ignoti per il grave danno ambientale e per le pesanti ripercussioni sulle casse del Comune. Circa 80mila euro per tre interventi, finanziati con risorse comunali, per ripristinare la situazione. Tutto ciò è intollerabile. Confidiamo in una indagine accurata delle forze e degli organi preposti al fine di individuare il colpevole e fare rivalsa nei suoi confronti".

La prima cittadina ha inoltre inviato una lettera alla Regione Emilia-Romagna per richiedere un sostegno finanziario a fronte degli interventi di ripristino realizzati dal Comune, e ha chiesto al Consorzio di bonifica della Romagna occidentale la collaborazione al fine di predisporre un impianto di sorveglianza con la funzione di disincentivare gli sversamenti e individuare i responsabili.



Il Consiglio comunale nel corso della seduta del 28 giugno ha approvato una variazione di bilancio di oltre 32mila euro per finanziare l'intervento di somma urgenza per il ripristino ambientale e la bonifica del canale consorziale. Il Consiglio comunale ha riconosciuto la legittimità della spesa come debito fuori bilancio, finanziandola con avanzo non vincolato. La variazione è stata approvata a maggioranza con nove voti favorevoli (gruppo di maggioranza e gruppo misto) e una astensione (gruppo Uniti per Conselice); non ha partecipato al voto il gruppo Rifondazione - Pc - Per la sinistra.