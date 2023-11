Il teatro Alighieri si illumina di bianco per la lotta al cancro del polmone

Aderendo alla richiesta dell’associazione Alcase, promotrice della campagna nazionale “Illumina novembre”, di sensibilizzazione alla lotta al cancro del polmone, il Comune di Ravenna illuminerà di bianco il teatro Alighieri nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre. Alcase, acronimo inglese che sta per Alleanza (Alliance) per la lotta al cancro del polmone (lung cancer) attraverso la difesa dei diritti delle persone ammalate (advocacy), il loro supporto materiale e morale (support) e l’informazione sulla malattia (education), è la prima organizzazione italiana no profit esclusivamente dedicata a combattere la più diffusa e mortale delle neoplasie: il cancro del polmone. Opera da oltre vent’anni su tutto il territorio nazionale, porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e d’informazione ai malati, oltre ad organizzare periodicamente eventi aperti al pubblico, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi.