Forte temporale sui lidi ravennati: raffiche di vento fino a 95 chilometri orari

Nella tarda mattinata di oggi il maltempo previsto si è abbattuto su parte del Ravennate. Un temporale molto forte si è sviluppato nei lidi nord tra Casal Borsetti e Marina Romea, ma ha coinvolto anche Porto Corsini e Marina di Ravenna. La pioggia è caduta battente - 28 millimetri a Porto Corsini e 22 a Marina - facendo scappare i turisti dalla spiaggia, con anche episodi di grandine, raffiche di vento fino a 95 chilometri orari e la temperatura che nel giro di pochi minuti è crollata a 18 gradi. Si è registrato qualche piccolo allagamento in strada. Vento molto forte anche a Ravenna città. Il temporale si è poi spostato verso l'Appennino, abbattendosi su Brisighella e Casola Valsenio, e nella zona di Faenza, Castel Bolognese e Riolo Terme.

Nel territorio del comune di Ravenna è attiva l'allerta meteo "gialla" per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.