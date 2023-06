Terminal crociere, Ravenna Incoming coordina il trasporto dei turisti dalle navi alle strutture alberghiere

Anche se gli eventi tragici legati all’alluvione l’hanno inevitabilmente rallentata, la stagione turistica è partita: e con essa, ormai da qualche settimana, l’arrivo delle crociere al terminal di Porto Corsini. Com’è noto anche quest’anno – come già nel 2022 – la Royal Caribbean ha scelto il lido ravennate come “home port”, ovvero come sede da cui diversi itinerari partono e arrivano. E se nel 2022 si è parlato di circa 182 mila passaggi al terminal ravennate, nel corso dell’attuale stagione (che terminerà ad autunno inoltrato) si prevede un incremento notevole motivato in primo luogo dal fatto che non esistono più le limitazioni alle presenze a bordo dovute dal Covid. Proprio in questi giorni – fra il 9 e il 12 giugno – arrivi e partenze avranno frequenza quotidiana, con un intensificarsi notevole delle attività. Il consorzio Ravenna Incoming si è attivato fin dai primi mesi dell’anno per attrezzarsi adeguatamente a questo significativo aumento di presenze, sulla base dell’esperienza fatta nel 2022 per alcune strutture ricettive, allo scopo di favorirne gli spostamenti soprattutto da e verso gli hotel e il centro cittadino.

Così Ravenna Incoming – in collaborazione con diversi operatori del territorio, fra cui Coerbus – sta coordinando un cospicuo numero di transfer da garantire ai crocieristi ad ogni sbarco e imbarco: nei giorni di presenza delle navi a Porto Corsini, fra le 8 e le 14, è dunque attivo un servizio con prenotazione obbligatoria che utilizza di volta in volta shuttle con autista, minivan oppure bus di dimensioni maggiori, a seconda delle necessità (con diversi punti di raccolta dei passeggeri presso hotel e strutture ricettive, da selezionare in fase di prenotazione).

“Per noi è una attività importantissima, sulla quale stiamo investendo energie da diverse settimane – spiega Francesca Ferruzzi, direttore di Ravenna Incoming, un servizio dedicato sì ai croceristi che soggiornano in città o ai lidi ma anche alle strutture ricettive, con l’obiettivo di facilitare a tutti i trasferimenti verso imbarco con un servizio di qualità -. La scelta di Porto Corsini come home port ha fatto nascere una forma di turismo completamente diverso da quello a cui città e dintorni erano abituati. E se già da anni le crociere hanno arricchito la città, favorendo le aperture del centro cittadino anche nei weekend e portandoci turisti da nazionalità nuove, oggi portano con sé anche una o due notti in città per i partecipanti: il che permette loro di conoscere Ravenna non solo per una toccata e fuga, e ha un notevole impatto sul comparto alberghiero. Abbiamo visto arrivare via via le prenotazioni: è un tipo di turismo abituato a valutare per tempo, che acquista la crociera diversi mesi prima, e quindi prenota con anticipo anche gli alberghi: il che rappresenta un grande vantaggio per tutto il settore, con alcuni alberghi abbiamo costruito appositi pacchetti che uniscono il pernottamento, visita guidata, il transfer da e per l’imbarco e anche il parcheggio, la tipica crociera si sviluppa nell’arco di una settimana, parte e arriva alla domenica, e chi arriva qui può anche tranquillamente lasciare l’auto”.