"Tieni in Forma il tuo cuore": 140 persone hanno effettuato lo screening cardiovascolare in centro

Grande successo per l'iniziativa "Tieni in Forma il tuo cuore" svoltasi ieri a Ravenna in piazza Kennedy. Sono state oltre 140 le persone che hanno effettuato lo screening completo per la prevenzione cardiovascolare all’interno della clinica mobile; numerosi anche i cittadini che hanno seguito le dimostrazioni sulle manovre rianimatorie. Oltre 180 le persone che si sono rivolte ai gazebo organizzati dalla Sanità pubblica per ricevere informazioni e svolgere colloqui sui corretti stili di vita, in particolare sana alimentazione, centri anti fumo e attività legate al movimento.