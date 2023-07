Traghetto di nuovo sospeso: per i pedoni autobus sostitutivo

Ancora problemi al traghetto di Start Romagna. Start Romagna fa sapere che oggi, sabato 15 luglio, il servizio traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna sarà sospeso dalle 5:00 alle 12:00, poi riprenderà regolarmente fino alle 2:00 di notte. Per lo stesso motivo, giovedì sera, il servizio era stato interrotto con alcune ore di anticipo.

È attivo, per i pedoni, un servizio di collegamento sostitutivo effettuato con due autobus e, ai punti d’imbarco, è presente il personale di Start Romagna per fornire informazioni. L'azienda si scusa per il disagio, causato dalla concomitante assenza di due comandanti per malattia. Per altre informazioni consultare il sito di Start Romagna.