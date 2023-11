Trasporto pubblico, dopo le polemiche torna l'abbonamento over 70: ma solo fino a fine anno

È di nuovo disponibile l'abbonamento di Start Romagna dedicati agli over 70, dopo le polemiche sollevate dai sindacati nei giorni scorsi. In relazione alla recente manovra tariffaria che ha interessato il trasporto pubblico e alla sospensione del titolo destinato agli over 70, in vendita fino allo scorso mese di agosto nel bacino di Ravenna al costo di 110 euro, l'azienda del trasporto pubblico romagnolo spiega infatti che tale titolo di viaggio sarà nuovamente reso disponibile.

Il tutto, però, solo fino alla fine dell'anno, in attesa della definizione di una nuova tariffa riservata agli ultrasettantenni che, spiegano da Start, "dovrà scaturire dai tavoli tecnici in corso tra Start Romagna, Amr ed enti locali e dal confronto con le parti sociali".

Con l'occasione Start Romagna rende noto che a favore di persone anziane con redditi inferiori a 15.000 euro e a persone con disabilità sono disponibili ulteriori titoli agevolati per l'accesso al trasporto pubblico, integrati con risorse della Regione Emilia-Romagna (Mi Muovo Insieme). Per i dettagli consultare il seguente link: https://www.startromagna.it/abbonamenti/agevolazioni/.