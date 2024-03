La nonna centenaria taglia il nastro del ristorante intitolato a lei dal nipote chef

Nuova avventura per lo chef ravennate Matteo Salbaroli, che ha preso in mano la gestione del ristorante dell'hotel 'Il Classicano' di Madonna dell'Albero. Una scommessa che coinvolge un'area più decentrata, che diventa uno scenario per promuovere lo sviluppo locale e per valorizzare le tradizioni culinarie del territorio. Mentre l’hotel è già a pieno regime, chef Salbaroli si prepara ad accendere i fornelli della 'Trattoria Minghina', che sarà gestita in modo autonomo rispetto alla struttura ricettiva.

Minghina è l’affettuoso diminutivo con cui tutti da sempre conoscono la signora Domenica, la nonna di Matteo, che ha recentemente festeggiato il traguardo straordinario dei 100 anni. “Mi è sembrato un omaggio dovuto - spiega lo chef - Una testimonianza tangibile dell'amore per le radici e la tradizione, che permea ogni aspetto di questa nuova avventura culinaria. Dalla Minghina gli ospiti potranno gustare un'ampia selezione di prelibatezze della cucina romagnola, insieme a specialità di pizza, offrendo un'autentica esperienza gastronomica che celebra il meglio della tradizione locale".

Ed è stata proprio nonna Minghina a tagliare il nastro della trattoria. “Un gesto rappresentativo della continuità generazionale e dell’importanza del legame con questo territorio - conclude l'imprenditore - Mia nonna, come me del resto, è di Madonna dell’Albero”.