Tre appartamenti del Comune vanno all'asta: come presentare un'offerta

Tre appartamenti di proprietà del Comune di Lugo a S. Maria in Fabriago vanno all’asta. I tre appartamenti fanno parte del piano delle alienazioni del Comune e si trovano in via Costa 31 nella frazione lughese. Per presentare la propria offerta bisogna scrivere in busta sigillata al Servizio Appalti e Acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, piazza dei Martiri 1 entro le ore 13 del 4 settembre. Tutte le informazioni si trovano nella pagina dedicata sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.