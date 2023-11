Truffe ai danni degli anziani: un nuovo incontro per parlarne in città

Mercoledì, dalle 16.30 presso la Sala Bedeschi della CNA di Ravenna (viale Randi 90), CNA Pensionati Ravenna promuove un’iniziativa sui temi delle truffe ai cittadini, in particolare agli anziani, e della sicurezza delle nostre città. Furti, truffe e scippi, spesso ai danni delle persone anziane, sono una realtà con cui si è spesso tristemente costretti a convivere. L’intento di questo incontro è, dunque, cercare di prevenire e comprendere come affrontare simili situazioni, cogliendo l’occasione per parlare anche della sicurezza nella nostra città. Interverranno il Prefetto della Provincia di Ravenna, Castrese De Rosa, il Vicesindaco del Comune di Ravenna con delega alla sicurezza, Eugenio Fusignani, il Comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini, e il Presidente Territoriale CNA Ravenna Matteo Leoni.