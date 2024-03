Un tulipano in mosaico per la tomba di Andy Warhol: l'omaggio di Ravenna al grande artista

Partirà a breve per gli Stati Uniti un'opera in mosaico dedicata a quello che probabilmente è il più grande artista della Pop Art. Alla presenza dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e del Direttore del Mar Roberto Cantagalli, prima di essere inviata a destinazione, è stata presentata al Museo d’Arte della Città di Ravenna dall'Associazione Dis-Ordine l’opera in mosaico per la tomba di Andy Warhol nel cimitero bizantino di Pittsburgh negli Stati Uniti. Un delicato tulipano per rendere omaggio al genio scomparso nel 1987.

L’idea è nata durante un incontro con Angela Vettese dedicato alla presenza di Dante nell'opera di Andy Warhol, svoltosi nel gennaio 2021 nell'ambito del ciclo di conferenze su temi artistici organizzati presso la Casa Matha. In quell'occasione il professor Marcello Landi, coordinatore del corso, mise in rilievo l’adesione della madre di Andy Warhol alla religione cattolica di rito bizantino, legata alle origini slovacche della famiglia, che influì molto sull'artista. Da qui il collegamento con il mosaico bizantino ravennate, i materiali, lo stile, e l’iconografia nell’arte di Andy Warhol.

Il mosaico, realizzato con smalti vetrosi originali della vetreria Orsoni di Venezia presso il laboratorio dell’Associazione Dis-Ordine da Sofia Laghi, Isabella Merendi con la supervisione di Elena Pagani e Marcello Landi e l'assistenza tecnica di Tommaso Bonzi e di Edoardo Missiroli, è stato interpretato a partire da un disegno realizzato appositamente da Francesco Clemente. Nell’occasione è stato presentato tutto il percorso che ha condotto alla realizzazione di questo importante contributo che la città di Ravenna intende offrire al maestro Andy Warhol.