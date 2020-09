A 26 anni 'sfida' il Covid e apre una pizzeria: "Faremo una pizza 'diversamente napoletana'"

Non si è lasciata spaventare dallo "spettro" del Coronavirus - che negli ultimi mesi ha costretto tanti locali a chiudere i battenti e tanti altri a rimandare l'inaugurazione - ma ha deciso, nonostante la giovane età, di mettersi in gioco e aprire un'attività in cui potersi mettere alla prova. Mercoledì pomeriggio la 26enne Simona Bagnari inaugura a Ravenna, in via Giuseppe Vitali, la nuova pizzeria 'Uà Arte & Pizza'. Un nome che gioca sulle origini del socio di Simona, il 41enne Vincenzo Amarante, napoletano doc.

"Ho lavorato per tanti anni in varie pizzerie di Ravenna e provincia - spiega la pizzaiola di Bagnacavallo - L'ultima esperienza l'ho fatta in un locale del centro storico, ed è lì che ho conosciuto Vincenzo. Anche lui, pizzaiolo come me, aveva lavorato in tutta Italia e anche all'estero. Dopo il lockdown Vincenzo ha trovato questo locale e mi ha chiesto se volevo aprire una pizzeria con lui. Mi ha convinta subito, così potremo sperimentare prodotti particolari e fare una pizza come piace a noi".

Nella pizzeria saranno presenti circa 35 coperti, che si ridurranno a causa delle norme anti-Covid. "Facciamo una pizza che noi definiamo 'diversamente napoletana' - racconta la ragazza - Ha il cornicione alto, ma non il solito 'canotto' napoletano, non è sottile come le pizze che si trovano di solito a Ravenna ma è molto croccante. Vincenzo ha la pizza nel sangue, visto che anche i suoi genitori e i suoi nonni erano pizzaioli, e quindi proporremo anche friggitoria napoletana come montanare, crocchè, mozzarelle in carrozza e fiori di zucca ripieni. Non useremo le solite farine, ma farine di tipo uno poco raffinate e più digeribili. Faremo anche pizze integrali, al kamut, al farro, con farina ai grani antichi e con farina di tipo due".

Per l'inaugurazione, in programma mercoledì 16 settembre alle 17:00, chiunque condividerà il post sull'apertura del locale sulla pagina Instagram della pizzeria potrà ricevere in omaggio una pizza a portafoglio. E sull'eventualità di un nuovo lockdown, Simona si mostra sicura: "Anche se dovesse esserci un altro lockdown saremo attivi e lavoreremo: il Covid non ci spaventa, siamo molto fiduciosi".