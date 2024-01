Un corso da 11 lezioni per prepararsi al concorso per assistenti amministrativi di Ausl

In vista del concorso per 4 assistenti amministrativi, a tempo indeterminato presso l’Ausl della Romagna, la Cisl FP organizza un corso suddiviso in 11 lezioni. Trattandosi di selezioni che rivestono particolare interesse, la Cisl FP Romagna ha programmato nel mese di Febbraio 2024, un percorso formativo dedicato e gratuito per gli iscritti Cisl Fp Romagna a supporto della preparazione al concorso con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con predisposizione di apposito materiale didattico. Il calendario delle lezioni verrà reso noto agli interessati a breve in accordo con i relatori. Per informazioni e iscrizioni fissare appuntamento scrivendo un messaggio su WhatsApp o telefonando al referente territoriale Cisl FP Romagna ambito di Ravenna: 375/7711772