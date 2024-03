"Un poster per la pace": 47 studenti premiati dal concorso del Lions

Si è svolta sabato 9 marzo, presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, la Cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale "Un poster per la pace", promosso ogni anno, dal 1988, dai Lions Club di tutto il mondo presso le scuole locali. L'iniziativa incoraggia i giovani, dagli undici ai tredici anni, a esprimere artisticamente il proprio concetto di pace ed a creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo; ogni anno viene proposto un tema originale, che per l'anno 2023-2024 è stato “Osate sognare”. A Ravenna hanno preso parte al concorso oltre 1500 studenti delle Scuole Medie, sponsorizzate dai Lions Club “Ravenna Host”, “Ravenna Dante Alighieri” e “Ravenna Romagna Padusa” : San Pier Damiano, Istituto Comprensivo del Mare, Don Minzoni, Mario Montanari, Guido Novello, Ricci Muratori, Vincenzo Randi, Istituto Tavelli, Manara Valgimigli, San Vincenzo De’ Paoli, Romolo Gessi e Goffredo Zignani, Accademia degli Studi. Per ogni scuola sono stati selezionati i poster più significativi in relazione al tema del concorso e i relativi autori, unitamente ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti di appartenenza, sono stati premiati, alla presenza di: Vincenzo Rivizzigno past governatore del Distretto 108 A nonche’ presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Franco Saporetti Past Governatore del Distretto Lions 108A Gianni Bendandi Presidente di prima circoscrizione del distretto 108 A, Fabio Sbaraglia Assessore del Comune di Ravenna con deleghe a cultura, scuola, università, afam, mosaico, politiche giovanili, Dottor Pierluca Castelli Vice Prefetto Aggiunto, Andrea Bontempi Presidente del Lions Club Ravenna Host, Riccardo Severi Presidente del Lions Club Ravenna Romagna Padusa.

I quarantasette premiati sono stati: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL MARE (Marina di Ravenna) Marta Ghetti, Federica Lorenzi, Marianna Savigni, Vivian Dimitrova ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ricci Muratori" ( Ravenna) Doha Hanine, Gaia Montanari, Alessia Della Sala ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Manara Valgimigli" (Mezzano) Margherita Esposito di Marcantonio, Viola Antonellini, Alessandro Beneventi ISTITUTO COMPRENSIVO “RANDI” Camilla Barresi, Alessia Ciappini, Giada La Pera ISTITUTO TAVELLI Lorenzo Maldini, Serena Monghini Allegra, Sara Saccomandi ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MINZONI “SAN BIAGIO“ Ginevra Fabbri, Sara Molari, Daniel Righetti, Maya Balducci, Annaluce Stella ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GUIDO NOVELLO” Alice Gerola, Maria Moronese, Jin Anhui (Emma), Anita Minerva ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DARSENA” SCUOLA SECONDARIA “M. MONTANARI” Rayan Hamni, Aurora Bevilacqua, Michele Fabbri, Laura Aversa, Edoardo Ghetti ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.P. DAMIANO” Aisha Chaudhry, Atanasia Vesea, Asia Gulmanelli SCUOLA SECONDARIA “GOFFREDO ZIGNANI” Gunilla Foschini, Giada Santi, Anna Matassoni ISTITUTO PARITARIO “SAN VINCENZO DE PAOLI” Leonardo Nanni Piccirillo, Aaron Nappi, Beatrice Cola ACCADEMIA DEGLI STUDI Fatima Cappiello, Ilinka Cilibic, Nicole Ballardini ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, PLESSO SECONDARIO “ROMOLO GESSI” San Pietro in Vincoli, Anna Cimatti, Melissa Ivonne Benevenga, Simone Zampiga, Emanuele Favaretto, Gloria Bruni.