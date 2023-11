Una cena tra ex compagni di classe e insegnanti a 46 anni dal diploma

Domenica 5 novembre si sono ritrovati in allegria al Ristorante Acqua e vino di Camerlona gli ex compagni di scuola di 5^D dell'istituto tecnico commerciale Ginanni di Ravenna a 46 anni dal diploma. La presenza di due ex insegnanti, Gabriella Capucci (ragioneria) e Manlio Maldini (tecnica bancaria), ha alimentato ulteriori ricordi legati alle loro lezioni. Purtroppo, alcuni non hanno potuto partecipare per altri impegni, ma a breve l'iniziativa sarà ripetuta.