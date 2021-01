Vaccinati ospiti e operatori della casa protetta di Bagnacavallo: "Una bellissima notizia"

Il personale sanitario, gli operatori e gli ospiti della casa protetta F.lli Bedeschi di Bagnacavallo sono stati tutti vaccinati contro il Coronavirus. "È una bellissima notizia in un anno che ha visto l'Asp dei Comuni della Bassa Romagna impegnata senza sosta a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori e degli ospiti della nostra casa protetta - commenta il sindaco Eleonora Proni - Desidero ringraziare l'amministratore unico Pierluigi Ravagli, la direttrice Monica Tagliavini, la coordinatrice della struttura Antonella Gavelli e il responsabile delle attività infermieristiche Sergio Amadori: in questi lunghi mesi il confronto e la collaborazione sono stati quotidiani. Un ringraziamento di cuore va a tutti i lavoratori della nostra struttura: infermieri, operatori, personale delle pulizie, cuochi. Hanno dato prova di grande professionalità e, soprattutto, dell'amore e dell'attenzione con cui svolgono il loro lavoro. Infine desidero esprimere la mia vicinanza agli anziani ospiti e alle loro famiglie: è stato un anno complicato per tutti, ma ancora di più per chi non è potuto stare vicino come avrebbe voluto ai propri cari. Grazie alla campagna vaccinale, ci auguriamo che questa lontananza possa presto essere colmata".