Lacrime, candele e preghiere alla veglia per la piccola Wendy: "Ora è in Paradiso con gli angeli"

Decine e decine di residenti di via Dradi, e non solo, mercoledì sera si sono ritrovati sotto al palazzo dove lunedì si è verificata la tragedia che ha sconvolto tutta la città. Lì dove la 41enne Giulia Lavatura, da oltre dieci anni in cura al Centro di salute mentale per problemi psichiatrici, si è gettata da un'impalcatura del condominio in cui viveva insieme alla figlia Wendy di sei anni e alla loro cagnolina Jessy, morte entrambe nell'impatto.

Tantissimi ravennati hanno sfidato il freddo della sera per portare un ultimo saluto alla piccola Wendy, sotto al condominio dove già da lunedì sono stati posizionati peluche, mazzi di fiori, biglietti e disegni. Un momento di raccolta tra candele accese, preghiere, lacrime e occhi bassi.

A condurre la veglia presente il Vescovo Lorenzo Ghizzoni, che si è soffermato su una riflessione: "Abbiamo voluto pregare Maria, madre di misericordia, lei che è clemente e pia. Alla nostra dolce Vergine madre ci rivolgiamo per la protezione soprattutto di questa mamma. La bambina è già in Paradiso con gli angeli, ma c'è ancora bisogno della protezione e dell'aiuto per questa mamma. Preghiamo per tutte queste persone che soffrono per questi disagi psichici, che sono spesso più difficili da vivere e da curare rispetto a quelli fisici. Tutti coloro che potranno fare qualcosa aiutino la mamma e tutte le persone che si trovano in questa condizione".