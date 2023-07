Verifiche nei cimiteri delle frazioni dopo il maltempo: chiude al pubblico quello di San Bernardino

Dopo l’evento meteorologico di sabato scorso con grandine e fortissime raffiche di vento sono necessarie verifiche con la piattaforma per definire le opere di ripristino, in particolare del tetto, nel cimitero della frazione di San Bernardino.

L’accesso al pubblico del cimitero è chiuso ma sarà possibile, grazie al personale in servizio, svolgere le funzioni funebri. Anche al cimitero di Voltana sono necessarie verifiche per capire la portata dei danni che hanno interessato un tetto con rottura delle tegole ma in questo caso sarà interdetta solo una zona corrispondente al primo ampliamento, parte arcate.

Intanto proseguono gli interventi di sanificazione nel cimitero di Lugo dove è interdetta al pubblico la parte del nuovo ampliamento prossima al canale Tratturo, oggi è iniziata l’apertura di numerose lapidi per la verifica della situazione.