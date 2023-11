Circonvallazione Nord a Faenza, Liverani (Lega): "Dall’Amministrazione solo parole, quando si farà?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

E' preoccupante la situazione riguardante la viabilità faentina, peggiorata a seguito della chiusura del Ponte delle Grazie a causa di danni alluvionali nel maggio 2023. La circonvallazione Nord, attesa da anni, migliorerebbe significativamente la situazione, alleggerendo il traffico veicolare. Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, approvato nel 2021, include il progetto della stessa, ma ad oggi non si è a conoscenza di un avvio di cantiere. Citando le dichiarazioni passate dell'ex Assessore Milena Barzaglia, era stato preso l'impegno per uno studio di fattibilità entro la fine dell'estate. Purtroppo non si hanno più notizie e siamo tuttora in attesa della nomina del nuovo Assessore al Bilancio, il quale avrà anche le deleghe alla viabilità e alle opere pubbliche.

Ho appena depositato un atto per richiedere informazioni sullo stato dello studio di fattibilità, il cronoprogramma aggiornato per la Circonvallazione Nord, la redazione di un progetto e l'avvio delle procedure per la sua realizzazione. La richiesta si basa anche sulla precedente approvazione di una mozione il 2 febbraio 2022, che impegnava il Sindaco e la Giunta a condurre uno studio di impatto complessivo e avviare le procedure per la tangenziale. La richiesta è volta a garantire che, data l'urgenza delle problematiche cittadine legate alla viabilità, non si perda tempo nell'implementare soluzioni concrete.

Andrea Liverani, consigliere regionale Lega Salvini Premier