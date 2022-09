Cmp, Spadoni (LpRa): "Soppresso il percorso riservato agli invalidi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Come noto, nel Centro di Medicina e Prevenzione CMP dell’ A. Usl, nell’androne principale sono presenti numerosi sportelli per il disbrigo di pratiche amministrative di carattere sanitario: revoca-scelta del medico, analisi, esenzioni ticket, richiesta tessera sanitaria ed altri. Vi si accede mediante un biglietto numerato prelevato da un apposito totem erogatore sulla base del servizio di cui necessita il cittadino, e fra le varie opzioni per molto tempo veniva distribuito un biglietto eliminacode “H” per l’accesso facilitato dei portatori di handicap. Corre voce non sia stato rinnovato il contratto fra Comune e A. Usl, motivo principale della soppressione di questa pseudo agevolazione per i cittadini che hanno effettivi problemi di tipo invalidante, tuttavia, anche prescindendo dal mancato accordo fra i due enti, si ritiene che all’azienda sanitaria nulla impedisca di agire autonomamente per fornire tale servizio.

Mentre abbiamo colto con favore gli spazi opportunamente riservati nel parcheggio esterno adiacente al Cmp per i disabili e per le mamme in stato di gravidanza, riteniamo altresì che un ritorno alle procedure precedenti anche all’ interno del centro, inserendo nell’apposito erogatore il biglietto eliminacode per le categorie protette, offrirebbe un segnale forte a chi è più sfortunato di noi, peraltro senza modifiche di sostanza della parte organizzativa e, oltretutto, senza danneggiare la normale utenza sempre molto numerosa in questo centro sanitario e amministrativo.

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna