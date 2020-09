Condannati per aver coperto le svastiche: "Si faccia lo stesso con chi disegna simboli nazifascisti"

Anche l'assemblea della Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna commenta la condanna del Tribunale dei tre attivisti della Rete Antifascista per imbrattamento aggravato relativo a un episodio del 2018, quando i tre realizzarono alcuni disegni con le bombolette spray sulle pareti di una scuola materna per coprire delle svastiche.

"Preso atto dell'inflessibile rigore con cui si è espresso il Tribunale di Ravenna contro chi ritenne, coprendole con disegni, di far giustizia delle svastiche dipinte sul muro di una scuola della città e lasciate in vista per molto tempo per negligenza, si chiede che analoghe investigazioni e rigore vengano praticati contro i profanatori delle lapidi e dei luoghi della memoria democratica ed antifascista (Ponte dei Martiri, Camerlona, Savarna, ecc...), contro chi scarabocchia i muri urbani con simboli nazifascisti, contro chi incappa scientemente nel reato d'apologia del fascismo - chiedono dalla Consulta - Si ribadisce che a fronte delle manovre revansciste e neofasciste occorre una costante vigilanza e la corretta applicazione delle norme di legge repubblicane, nonché interventi legislativi atti a perfezionare le norme in vigore e a far fronte alle nuove tipologie apologetiche".