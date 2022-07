Dima (PdF): "Con la pioggia passaggio impossibile in via Ravegnana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Raccogliamo il disagio di diversi commercianti di Via Ravegnana che si trovano impraticabile il marciapiede di fronte alle loro vetrine a causa di una collocazione errata delle fognature dopo i lavori riguardanti le nuove piazzole costruite a seguito dell’introduzione del “senso unico” nella via. Non è possibile che i clienti in attesa di procedere ai loro acquisti debbano camminare nell’acqua: occorre che il Comune intervenga spostando la fognatura collocata erroneamente a lato della nuova piazzola e posizionandola al centro tra il vecchio marciapiede e la piazzola stessa. Ci auguriamo che gli interventi siano pronti e celeri.

Eugenio Dima, coordinatore cittadino del Popolo della Famiglia e consigliere territoriale in “Area Sud” di “Cambiamo il Comune”