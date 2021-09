Elezioni, Tritto (FI): "Con Ancarani una città diversa in poco tempo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Una campagna elettorale con volti nuovi, liste fittizie, gruppi di persone che con proclami vorrebbero “apparire” nel panorama politico locale. Tutto questo dimenticando i veri bisogni della città, la mancanza di sicurezza, furti e microcriminalità che purtroppo da anni mettono ai primi posti la nostra città, degrado con intere zone off-limits, luoghi poco raccomandabili specie nel centro e nella zona della stazione ferroviaria, che dovrebbe essere il vero biglietto da visita in ogni città. Frazioni ormai abbandonate a loro stesse con servizi carenti, litorale senza nessun investimento importante dagli anni ottanta, turismo da sempre citato in ogni intervento politico, ma privo di una promozione degna di una città con otto siti Unesco, potenzialità inespresse per una mancanza di una rete di collegamento importante con il capoluogo di provincia. Progetti in piedi da 10 anni con promesse disattese, consumo sconsiderato del suolo pubblico solo per coprire, con articoli 18, inefficienze e una mancanza di programmazione che ci mette sempre in uno stato di emergenza permanente. Qui ci sono anche evidenti responsabilità regionali, una regione che mostra poco interesse per Ravenna, ormai ostaggio di giochi politici della sinistra. Le promesse e i programmi elettorali sono secondari rispetto alle competenze, alla preparazione, alla serietà, e alla conoscenza per mettere mano a questi punti importanti e rimettere in piedi una città che deve occupare una posizione diversa nel panorama nazionale, riappropriarsi di quella credibilità perduta con un Pd che da anni ha smesso di governare preferendo piuttosto gestire il potere. Ebbene, Forza Italia con Alberto Ancarani ha la ricetta per garantire una città diversa in poco tempo. Rinnoviamo il nostro impegno e l’attenzione da sempre costante, la capacità di confronto per valutare punto per punto le emergenze, trovare le soluzioni, programmare il lavoro da fare con una classe dirigente nonché uomini e donne con capacità organizzative e gestionali, valori chiari e scelte politiche ponderate.

Nicola Tritto, capolista Forza Italia