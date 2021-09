Elezioni, Verlicchi (la Pigna): "De Pascale lascia i ragazzi senza certezze sull'attività delle palestre"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

E' davvero sconcertante ciò che sta accadendo in questi giorni a danno dei giovani ravennati che praticano sport e delle patite società. Che al sindaco uscente Michele de Pascale piaccia riempirsi la bocca di chiacchiere anche in merito allo sport senza mai tradurle in pratica, é un fatto ormai assodato. Ma la situazione assume tratti sempre più grotteschi. Succede, infatti, che lunedì 13 settembre sia iniziato l'anno scolastico e la Giunta de Pascale non ha ancora approvato il piano palestre 2021-2022 per l'assegnazione alle società sportive ravennati delle ore per l’utilizzo degli impianti, in favore dei bambini e dei ragazzi. Organizzare l'attività sportiva di una società comporta forzatamente di saper in tempo utile su quante ore può contare. É necessario infatti definire con gli allenatori e i tecnici le giornate dedicate agli allenamenti e comunicare alle famiglie dei bambini e dei ragazzi orari e giornate dell'attività sportiva.

Diverse società si sono rivolte a noi ravennati della Lista La Pigna per esprimere l’indignazione per non aver ancora avuto il piano palestre (ancora in fase di approvazione) lasciando società, famiglie e atleti nell'incertezza. Ma quello che é davvero ingiustificabile é che alla mia richiesta di ricevere il piano palestre, il dirigente responsabile ha risposto che non era ancora stato completato, mentre alcune società sportive, guada caso vicine a de Pascale e al Pd, hanno già ricevuto informazioni circa l'assegnazione degli spazi nelle palestre comunali. La prova provata - di cui non sentivamo certo il bisogno - che anche per quando riguarda il sostegno allo spot giovanile ravennate esistono ravennati di serie A e ravennati di serie B. Un modus operandi inaccettabile che abbiamo tutta l’intenzione di cancellare.

Veronica Verlicchi, candidata sindaco per La Pigna