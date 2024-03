Entra in vigore la nuova sosta turistica, Ferrero (FdI): "Scelta che penalizza le attività del centro storico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Le scelte che sta portando avanti l’amministrazione sembrano tutte avere la volontà di penalizzare il centro storico e le sue attività. Il Pums che è stato proposto ne è l’esempio più lampante, con la riduzione dei parcheggi e l’aumento delle ztl, raggiungere il centro storico diventerà una impresa. Tuttavia, se il Pums deve essere ancora approvato, l’aggiornamento della tariffa turistica per i parcheggi entrerà in vigore fra pochi giorni. Tale delibera, oltre che aumentare i costi da due euro a settimana a 5 euro al giorno, rende quasi impossibile alle strutture ricettive cittadine garantire un numero minimo di parcheggi ai propri clienti. L’amministrazione, senza avere mai aperto un tavolo di confronto con gli albergatori, ha di fatto imposto l’utilizzo di un gestionale, spesso non compatibile con quello usato da molte strutture alberghiere che, peraltro, prevedrebbe di sapere l’ora esatta in cui un turista inizia la sosta e soprattutto quando riparte. La cosa ovviamente è folle anche solo immaginarla.

Un adeguamento dei costi tariffari non avrebbe causato alcun problema, ovviamente dandone il giusto preavviso in modo tale da aggiornare la clientela, ma ridurre gli spazi disponibili e, soprattutto, imporre l’uso di un gestionale che soltanto chi non si è mai occupato di turismo poteva proporre, palesa la volontà di penalizzare il centro storico. Scelte come queste devono essere condivise con chi è del mestiere, poiché se si vuole realmente incentivare il turismo, è indispensabile facilitare il più possibile l’accesso alla nostra città ed alle strutture ricettive e semplificare il più possibile la burocrazia. Purtroppo l’amministrazione sembra fare il contrario.

Alberto Ferrero, Coordinatore provinciale e Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale