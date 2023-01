Faenza, la Lega chiede un intervento in via Laghi: "Strade dissestate e pericolose"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Le strade dissestate, piene di buche e poco sicure nella città di Faenza e nel forse non fanno più notizia per l’amministrazione comunale che annuncia da tempo interventi poi rimandati di mesi. La Lega, che crede molto nella sicurezza, non è disposta ad abbassare l’attenzione e nel prossimo consiglio comunale interverrà per chiedere il limite dei 30 km/h in via Laghi.

“La strada è pericolosa, piena di buche e stabilmente con decine di auto parcheggiate su ambo i lati – scrive Roberta Conti, Segretaria della Lega – e, nonostante i dissuasori di velocità con le strisce pedonali sopraelevate, credo sia opportuno un intervento riducendo il limite di velocità dai 50 km/h cittadini ai 30 km/h. Gli incidenti stradali diminuiscono dal 80 al 20% con un intervento di questo tipo e considerando che via Laghi (ma non solo questa via) alla sera è anche poco illuminata auspico che l’amministrazione ci dia ascolto” conclude Roberta Conti. I cittadini di via Laghi, esasperati dalla situazione da tempo, hanno fatto una raccolta di 280 firme, la Lega è con loro.