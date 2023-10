Ferrero (FdI): "Discariche di rifiuti abbandonati a Lido Adriano"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La nostra città è sempre meno pulita e le segnalazioni di rifiuti abbandonati oltre che di raccolta dell’immondizia carente aumentano. L’ultimo esempio è quello di viale Botticelli a Lido Adriano, peraltro nei pressi di una eco area. Come si può vedere dalle foto allegate, sono stati abbandonati pneumatici in quantità, bottiglie di plastica ed altra immondizia. Questa sorta di discarica abusiva è presente da diverse settimane nella totale indifferenza di chi è preposto alla raccolta dell’immondizia. Sempre a Lido Adriano, situazioni simili, si sono verificate durante la stagione estiva anche in altre strade, in cui per giorni, accanto ai cassonetti, era presente di tutto.

Situazioni del genere oltre a creare disagio ai residenti non sono tollerabili in una località turistica. La Tari nel comune di Ravenna negli ultimi 3 anni è aumentata del 15%, a questo tuttavia non è seguito un aumento dell’efficienza dei servizi o della pulizia. Anzi si è scaricato sul cittadino un notevole aumento del lavoro e, conseguentemente, di disagi. L’esempio di Lido Adriano è uno fra i tanti. Situazioni del genere non sono tollerabili ed è indispensabile porre rimedio nel più breve tempo possibile.

Alberto Ferrero, coordinatore provinciale e capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale