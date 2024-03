Furti in casa, Spadoni (LpRa): "Piangipane è assediata dai ladri, servono più telecamere"

Resta alta nel Ravennate l'attenzione sul tema della sicurezza e in particolare sulla lotta al fenomeno dei furti. Un problema che pare colpie in particolare il forese. Un caso che riguarderebbe soprattutto la frazione di Piangipane dove, secondo l'esponente di Lista per Ravenna, Gianfranco Spadoni, "la situazione da un po’ di tempo è peggiorata soprattutto per il crescente trend di furti nelle abitazioni ormai praticati indifferentemente durante le ore notturne ma non meno anche durante il giorno".

"Secondo gli analisti i furti, infatti non avvengono solo a notte fonda ma pare che il 90% dei ladri agisca nelle fasce tra il tramonto e le 20-21 di sera. Gli abitanti di Piangipane sono scossi e molto preoccupati per questo perdurante fenomeno, nonostante riconoscano la buona vigilanza da parte delle forze dell’ordine, penalizzata, tuttavia, da un’intensa attività ma con un personale non sempre adeguato alle effettive esigenze", prosegue Spadoni, dopo che il problema era già stato sottolineato dalla Lega.

Un fenomeno che dunque continua a scuotere il Ravennate dove, stando ai dati della Prefettura, nel secondo semestre 2023 si è assistito a un aumento dei furti sul territorio (+3,4%) e con la decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di incrementare i servizi di vigilanza. Ora dunque Spadoni chiede anche al Comune "qualche maggiore investimento per incrementare i sistemi di videosorveglianza soprattutto nelle frazioni di campagna e nelle zone più isolate. Si potrebbe dirottare qualche risorsa destinata all’acquisto della fitta rete di autovelox per investire in tecnologie di videosorveglianza, consapevoli che alla fine, riguardano sempre la sicurezza oltre a rappresentare un sistema molto utile per la ricostruzione delle dinamiche di questi reati. Sicuramente non produrranno introiti certi come i velox, tuttavia rappresentano un deterrente significativo e, non meno, un elemento di maggiore tranquillità per gli abitanti".