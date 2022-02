Giorno del ricordo, Rolando (Lega): "Per i martiri delle Foibe vengano issati i tricolori a lutto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Dopo quasi 80 anni da quel tragico periodo, dove attraverso la discriminazione vennero massacrate migliaia di persone colpevoli solo di essere italiane, l’ombra tetra della discriminazione purtroppo avvolge ancora oggi subdolamente i nostri compatrioti. Nella giornata quindi di giovedì 10 febbraio, che come sappiamo è la giornata della memoria delle Foibe, chiediamo pubblicamente al Sindaco De Pascale, nel caso non sia già stato programmato, che le bandiere italiane esposte nei vari punti di rappresentanza compresa quella di Palazzo Merlato sull’affaccio della piazza, siano issate a lutto, un gesto semplice per onorare e non dimenticare le nostre vittime cadute sotto la follia ideologica e politica della discriminazione.

Gianfilippo N. Rolando - Lega