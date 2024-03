Manutenzione delle strade, fondo per i piccoli comuni: il Ministero dei Trasporti pubblica il bando

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal ministro Matteo Salvini, ha pubblicato un avviso pubblico dove sono esplicitate le modalità di accesso al ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni’ per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro. "E' una nuova opportunità per i piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti - afferma il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna -. Le amministrazioni comunali potranno quindi presentare la propria istanza attraverso la piattaforma dedicata (stradepiccolicomuni.mit.gov.it) fino alla 12 del 29 marzo”. Da Morrone quindi “tutti i comuni romagnoli interessati a presentare la propria richiesta”