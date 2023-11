Minichini (LpRa): "Bus strapieno all'uscita dei ragazzi da scuola"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Alcuni cittadini che, lavorando a Ravenna fino alle 14, devono tornare a casa sull’autobus della linea 80 di Start Romagna, in partenza dall’Esp e diretto a Punta Marina Terme e a Lido Adriano, ci segnalano che, alla fermata delle 14:21 presso il Radio Taxi della stazione ferroviaria, si verifica un notevole sovraffollamento. L’uscita dei ragazzi da scuola concorre a rendere il mezzo strapieno. C’è chi resta a terra, costretto ad aspettare il passaggio successivo.

“Nonostante gli aumenti di costo degli abbonamenti - ci riferiscono - il servizio è sempre peggio. Eppure basterebbe aumentare le corse in orario scolastico. In questo periodo, nel quale il covid si fa sotto, non è bello essere stipati nel bus, come degli animali, o quando va peggio perderlo. Spero che voi possiate intervenire per dar voce a questa nostra protesta”.

Quale membro del Consiglio dell’Area territoriale del Mare, trasmetto alla sua presidente questa segnalazione, che faccio mia, al fine che, a norma dell’art. 44 del regolamento comunale sul funzionamento dei Consigli Territoriali, dia risposta sulle cause del suddetto disservizio e come si intenda risolverlo, “dopo aver consultato gli uffici competenti e gli organi dell’Amministrazione comunale”.

Pasquale Minichini, Consigliere territoriale di Lista per Ravenna per l’Area del Mare