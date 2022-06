Nidificazione sulla spiaggia, Ravenna in Comune: "Su 11 uova deposte solo un fratino è sopravvissuto"

Solo uno su undici è sopravvissuto. Questo è il triste resoconto della nidificazione del fratino sulla costa ravennate reso noto dalla lista Ravenna in Comune. La lista civica ringrazia comunque i volontari che, anche quest’anno, "con la loro continua e attenta sorveglianza hanno portato a conclusione felice la cova, la schiusa e l’involo dell’unico fratino superstite della nostra costa. Su 11 uova deposte tra la foce del Bevano/Lido Dante/Lido di Classe e la foce del Lamone, solo il fratino poi rifugiatosi sulla duna di Porto Corsini è l’unico ad essere sopravvissuto".

"Meriterebbe approfondimento la compromissione dei luoghi causata dal ripascimento eseguito lungo la costa in periodo non idoneo e altre insensibilità che minano la conservazione di areali idonei alla riproduzione (rispetto agli anni "80 del secolo scorso oggi si conta solo un decimo delle coppie nidificanti) - sostiene Ravenna in Comune - Così come merita rilevare il fatto che sia proprio il fratino che ha potuto avvalersi di un ambiente naturale integro ad essersi salvato".

"Ravenna non ha un’Amministrazione dotata di particolare sensibilità ambientale - attacca la lista civica - La vicenda del Jova Beach Party parla da sola. E non è che un esempio di come la presenza di ambienti naturali e dei residenti non umani sia vista come un fastidio dalla Giunta e dalla maggioranza che la sostiene. Quando va bene è un fastidio. Quando va male… ne sanno qualcosa i daini di Classe. Oggi però preferiamo soffermarci sui ringraziamenti. Nella speranza che l’involo del fratino segni un’inversione di tendenza".