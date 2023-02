Ponte di Grattacoppa, la Pigna: "Non riaprirà il 23 marzo, ennesima data disattesa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il 23 marzo prossimo probabilmente non sancirà la riapertura del Ponte di Grattacoppa, segnando così l'ennesima data annunciata di fine lavori e disattesa. Lavori fermi dal 7 dicembre, nuovi ritardi, prolungati disagi ai residenti e alle attività economiche di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello. Tutto questo a causa degli errori commessi dagli uffici tecnici comunali nell'elaborazione del progetto di realizzazione del nuovo ponte e messo a gara dal Comune di Ravenna. Errori, come sappiano, tenuti nascosti da sindaco e giunta comunali e resi noti dal gruppo consiliare de La Pigna. Ora dopo aver appurato che la perizia di variante a correzione degli errori del progetto non è stata condivisa e conseguentemente sottoscritta dalla ditta esecutrice, il gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi rende noto ciò che ancora una volta é stato tenuto nascosto dal Comune ai residenti delle località di Torri, Grattacoppa,Savarna e Conventello.

La verità é che i lavori sono fermi perché si é dovuti ricorrere alla costituzione del Collegio consultivo tecnico per dirimere le questioni sulle quali Comune e ditta appaltatrice non riuscivano ad accordarsi. Del Collegio fanno parte un tecnico nominato dalla ditta esecutrice e uno nominato dal Comune, oltre ad un terzo soggetto nominato in accordo da Comune e Ditta appaltatrice. Va detto chiaramente che finché il collegio consultivo tecnico non avrà espletato il proprio incarico, i lavori non potranno riprendere, ad eccezione di quelli ordinari e minoritari come ad esempio la pulizia del verde. Diverse sono le questioni sul tavolo del collegio che richiedono tempo per essere definite. É quindi robabile che solo verso la fine del mese di febbraio saranno definite le soluzioni tecniche necessarie per l'ultimazione dei lavori del Ponte di Grattacoppa. Stando cosi le cose e considerando i tempi anche per il necessario collaudo, risulta dabbero difficile credere che il 23 marzo prossimo il ponte possa riaprire. Salvo ulteriori complicazioni. Di tutto questo, ancora una volta sindaco e assessore ai lavori pubblici tacciono.

Lista civica La Pigna, Città-Forese-Lidi