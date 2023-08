Rifiuti, Vicari e Parrucci (FdI): "Ripristinare i cassonetti dell'indifferenziata a Sant'Agata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Molti cittadini, segnalano con disappunto la mancanza di cassonetti per la raccolta indifferenziata. "In tante zone del paese, dove sono oltretutto ancora presenti diversi cumuli di fango, vengono gettati indiscriminatamente svariati rifiuti. È certamente un comportamento da condannare ma allo stesso tempo, non possiamo negare che la mancanza dei cassonetti dell'indifferenziata sia una delle tante cause di questo degrado" afferma Matteo Parrucci, consigliere comunale di Sant'Agata sul Santerno.

"Nelle settimane successive all'alluvione era stata giustamente reintrodotta la possibilità di gettare i rifiuti nei cassonetti della raccolta indifferenziata. Poi con frenesia è stata subito ripristinata la raccolta porta a porta, che certamente non può facilitare i lavori di pulizia delle strade e delle abitazioni. Pertanto sollecitiamo l'amministrazione e HERA a rivedere le modalità di raccolta dei rifiuti" afferma Riccardo Vicari, vice-coordinatore di FdI a Sant’Agata sul Santerno.

Matteo Parrucci e Riccardo Vicari - Fratelli d'Italia