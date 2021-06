Scuola materna di Roncalceci, Bertolino (Ac): "L'assessora chiarisca la situazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Ai dubbi sulla perdita della prima classe della scuola elementare di Roncalceci si aggiungono ora anche i dubbi sulla perdita della scuola materna di Roncalceci. L’assessore Bakkali chiarisca immediatamente la situazione ai tanti genitori preoccupati e spieghi come la giunta comunale stia agendo per scongiurare questi pericoli. Le alternative di Filetto o San Pietro in Vincoli dati i trasporti pubblici attuali appaiono una punizione troppo grande per i bimbi e le loro famiglie che non possono sempre scontare queste pene solo perché l’amministrazione comunale ha deciso di lasciare abbandonate a sé stesse queste zone del forese.

Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori