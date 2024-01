Via Marabina, Fratelli d'Italia: "Strada sempre più pericolosa e dimenticata dal Comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La via Marabina è una strada sempre più pericolosa e l’amministrazione comunale sembra essersene dimenticata. Dopo l’incidente avvenuto l’11 dicembre scorso in cui un camion, che trasportava fanghi di scavo del porto verso la cava Bosca, si è ribaltato nel campo adiacente alla strada, molti cittadini hanno segnalato la pericolosità della strada che, con il continuo transito di questi mezzi pesanti si sta ammalorando in modo importante.



Durante il trasporto, la carreggiata, già di per sé pericolosa per il manto stradale sempre più sconnesso, viene resa scivolosa dall’argilla che, percolando dai cassoni, crea una patina che rende la strada una pista da pattinaggio. Dopo reiterate segnalazioni da parte dei residenti, il comune si è limitato a posizionare alcuni cartelli con limite di 30 km/h e di strada sdrucciolevole, ma di interventi strutturali non se ne è ancora vista l’ombra. Una strada come la via Marabina non può essere in queste condizioni di pericolosità, per questo motivo prepareremo una interrogazione per chiedere quando e quali interventi si adotteranno per risolvere questo problema.

Alberto Ferrero - coordinatore provinciale e consigliere comunale Fratelli d’Italia

Riccardo Pellerino - Dirigente Comunale Fratelli d’Italia