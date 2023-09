Apre i battenti la nuova pasticceria 'gluten free'. L'assessora: "Bella scommessa per il territorio"

È arrivato il giorno del taglio del nastro per "La Schiccia", la nuova pasticceria totalmente gluten free che va incontro sia alle persone intolleranti che a chi strizza l'occhio all'alimentazione più 'fit' o sceglie una dieta vegana. Una nuova attività commerciale e avventura imprenditoriale a Borgo San Rocco, che vede protagonisti tre soci, di cui uno è erede di una famiglia storica della pasticceria ravennate.

Si tratta di Christian Baccarini, nipote di Ermanno che rilevò la Pasticceria Veneziana nel 1964 e figlio di Ivan, l'attuale titolare. All'inaugurazione era presente con i soci Enrica Mascanzoni e Carlo Rosetti. Ha presenziato, inoltre, Federica Moschini, assessora al Decentramento e al Lavoro del Comune di Ravenna.

"Si tratta di una bella scommessa per questi giovani imprenditori e per il territorio. Una nuova realtà che a Borgo San Rocco viene incontro alle esigenze sempre più diffuse di una alimentazione particolare, come quella gluten free", ha dichiarato Moschini. 'La Schiccia' sarà aperta dalla mattina per le colazioni e per la pasticceria, ma servirà anche il pranzo, con possibilità di asporto.