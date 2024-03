Il Capodanno Celtico di Riolo Terme premiato come "Evento di qualità" a livello nazionale

Samhain, il capodanno dei celti organizzato a Riolo Terme che riscopre le radici storiche della festa di Halloween, ha ottenuto il marchio "Sagra di qualità" a livello nazionale (nella sezione eventi) dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli). La cerimonia di premiazione, presentata da Adriana Volpe e Beppe Convertini, si è tenuta tra domenica e lunedì scorsi a Roma, prima all'hotel Ergife poi nella Sala Koch del Senato della Repubblica.

Istituito dall’Unpli il marchio identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali.

Sono state in totale 53 le manifestazioni insignite del marchio "Sagra di Qualità" (45 sagre, 5 eventi speciali e 3 menzioni speciali), organizzate nel 2023 in tutta Italia dai volontari delle Pro Loco e dalle comunità locali. Otto di queste si organizzano in Emilia-Romagna.

Durante la cerimonia in Senato, sono intervenuti Antonio De Poli (senatore questore), e Antonino La Spina (presidente Unpli), Vincenzo Santoro (responsabile dipartimento Cultura e Turismo Anci), Angelo Rossi (consigliere dei Ministri dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste), Angelo Radica (presidente Città del Vino), Michele Sonnessa (presidente Città dell’Olio).

“Questo è un premio molto importante: siamo alla quinta edizione. Con quest’anno siamo a cento nuove sagre riconosciute in tutta Italia e questo è il senso della comunità che vuole mettere in mostra il meglio delle proprie produzioni e della propria realtà economica - ha sottolineato il presidente Unpli Antonino La Spina - Voglio ringraziare tutti i senatori che si stanno impegnando per la nostra valorizzazione. La sagra di qualità ha in sé molti valori, quali l’accessibilità, la sostenibilità e l’ecosostenibilità. Noi rappresentiamo l’economia, i numeri sono enormi. Dal mondo delle sagre, 20mila in Italia, arriviamo ad avere 50milioni di visitatori e oltre 2,1 miliardi di euro di ricadute per il territorio. Ci sono eventi che richiamano in una settimana centomila visitatori e distribuiscono oltre 70mila pasti. Il nostro lavoro è riuscire a far comprendere quanto vale tutto questo. Vale moltissimo e il futuro è molto sfidante”.

"I volontari e i sindaci rappresentano gli ambasciatori dei nostri territori e della nostra cultura - ha aggiunto De Poli -. La vita passa attraverso le sagre e le manifestazioni che voi fate. Vedete 600mila volontari, più di 6.000 associazioni di volontariato delle Pro loco che sono una macchia in tutto il territorio nazionale. Allora potremmo fare un’altra simbiosi: qui dentro abbiamo 600mila maglie rosa, il Giro d’Italia delle sagre di qualità che riconosce la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro contesto enogastronomico e le nostre prelibatezze locali".